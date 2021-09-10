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Mardin'in Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik açıklamasında, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu belirtildi

10 Eylül 2021 08:56

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 05.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu ilçesinin Yardere Mahallesi ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu belirtildi.

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