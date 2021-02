Mardin İl Emniyeti’nde üniformayı çıkaran polis, “OHH! OHH!” yazılı tişört giydi!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında paylaşılan görüntülerde üniforma giymesi gereken polis memurları "OHH! OHH!" yazılı tişört giydi.

Soylu, ""Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh" demişti.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu paketleriyle "Ohh Ohh" yazdı; servis edilen videoda Soylu'nun sesini kullandı!