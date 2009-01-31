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Kültür-Sanat

Mardin fotoğrafları New York'ta

Lütfü Özgünaydın'ın Mardin'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, New York'taki Türk Evinde 2 Şubat'ta açılacak.

31 Ocak 2009 02:00

Fotoğraf sanatçısı Lütfü Özgünaydın'ın Mardin'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, New York'taki Türk Evi'nde 2 Şubat'ta açılacak.

Sergide 35 renkli fotoğrafın yer aldığını söyleyen Özgünaydın, Mezopotamya'nın kültür başkenti sayılan Mardin'in muhteşem taş işçiliği ve kültürel değerlerini fotoğraflarında yansıtmaya çalıştığını belirtti.

Serginin sponsorluğunu Türk iş adamı Ekmel Anda'nın yaptığını kaydeden sanatçı, sergide yer alan fotoğrafların da içinde bulunduğu Mardin kitabının da New York'taki önemli yayın kuruluşlarına gönderildiğini bildirdi.

Dünyanın sanatta en önemli kentlerinden birisi sayılan New York'ta sergi açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özgünaydın, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar'ın da kendisine destek verdiğini belirtti.

Özgünaydın'ın daha önce İstanbul Aya İrini, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İstanbul AKM'de açılan sergisi yurt dışında sanatseverlerle ilk kez buluşacak. Sergi New York'ta Türk Evinde 13 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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