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Mardin Derik'te elektrik zammı protestosuna müdahale

Mardin Derik ilçesinde bir araya gelen çok sayıda kişi ellerinde faturalarla elektrik zamlarını protesto etti

Mezopotamya Ajansı

09 Şubat 2022 17:27

Mardin'in Derik ilçesinde faturalarla elektrik zamlarını protesto eden gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

 Mardin'in Derik ilçesinde yüzlerce kişi çarşı merkezinde elektrik zamlarını protesto etti. Kitle sık sık "DEDAŞ istifa" ve "Hırsız DEDAŞ" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polis engellemelerine rağmen kitle ellerinde faturalarla yürüyerek, elektrik zamlarını protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kitle  çarşı merkezine doğru yürümeye devam ederken, polisler biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. 

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