Mardin Derik'te elektrik zammı protestosuna müdahale

Mardin'in Derik ilçesinde faturalarla elektrik zamlarını protesto eden gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

Mardin'in Derik ilçesinde yüzlerce kişi çarşı merkezinde elektrik zamlarını protesto etti. Kitle sık sık "DEDAŞ istifa" ve "Hırsız DEDAŞ" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polis engellemelerine rağmen kitle ellerinde faturalarla yürüyerek, elektrik zamlarını protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kitle çarşı merkezine doğru yürümeye devam ederken, polisler biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda kişi biber gazından etkilendi.