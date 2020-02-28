Mardin Derik'te 3 bin kişinin yaşadığı 5 köy 8 gündür elektriksiz; "Hayvanlarımız susuzluktan telef oldu"

Mardin’in Derik ilçesine bağlı 5 köy 8 gündür elektriksiz. 5 köyde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi gece karanlıkta kalıyor ve hayvanlarının su ihtiyaçlarını çevre köylerden yada kuyulardan karşılıyor.Çağıl Köyü sakinlerinden Vedat Budak, elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta yaşadıklarını ve elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan susuzluk sonucunda bazı hayvanların telef olduğunu söyledi.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Koçyiğit, Köseveli, Çağıl, Tavşanlı, Çadırlı köyü ve mezralarına 8 gündür elektrik verilmiyor. Su ihtiyaçlarını elektrikle çalışan cihazlar aracılığıyla kuyulardan karşılayan köylüler, kesinti nedeniyle su ihtiyacını çevre köylerden ve kuyulardan karşılıyor. DEDAŞ ise elektrik kesintilerinin kuyulara bağlı elektrik trafolarının borcu olduğu gerekesiyle

Elektriksiz ve susuz kalan köylüler su ihtiyaçlarını eski bir su kuyusundan karşılarken hayvanların beslenmesinde de zorluklar çekiliyor.

Çağıl Köyü sakinlerinden Vedat Budak, elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta yaşadıklarını belirterek, "Hayvanlarımız susuzluktan telef oldu. Karanlıktayız ve elektriğin ne zaman geleceği de belli değil. Bize yapılan bu zulmü paylaşmanızı istiyoruz" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre de Çağıl Köyü Muhtarı Abidin Mirzaoğlu, birçok yetkili ile görüştüklerini ancak muhatap bulamadıklarını söyledi. Sadece bir personelin mesken abonelerine jeneratör ile takviye verileceğini kendilerine bildirdiğini dile getiren Mirzaoğlu, jeneratörlerle sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Mirzaoğlu, “Bir bina düşünün, bir kişi elektriğini ödemedi diye bütün binanın elektriğini kesilemez. Ama burada bütün köylünün elektriğini kesiyorlar” diye konuştu.