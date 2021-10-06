Mardin'deki 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi açık artırmayla yurt dışında satışa çıkarıldı

Daha önce mülk sahibi tarafından 7 milyon 250 bin TL fiyat biçilerek internetten tarafından satışa çıkarılan Mardin'deki 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez de açık artırmayla yurt dışında satışa sunuldu. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, kilisenin açık artırmayla satışa çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Kiliselerin satılabiliyor olması Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı değil midir?” diye sordu.

Mardin'de bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık artırmayla yurt dışında satışa sunuldu. Kilise daha önce, mülk sahibi tarafından 7 milyon 250 bin TL fiyat biçilerek internet üzerinden satışa çıkarılmıştı ve satılamamıştı. Mardin Milletvekili Çelik, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Çelik, “Süryani toplumunun Mardin ve çevresinde nüfus olarak sayısının azalması kiliselerin dini önemlerinden bir şey kaybettirmez. Nasıl ki Edirne’de bulunan Selimiye Camii, sadece Edirne değil bütün Müslümanlar ve Türkiye için büyük önem taşıyorsa kiliseler de Hristiyan toplumu için önem ifade etmektedir” dedi ve Ersoy’a şu soruları yöneltti:

-Kilisenin korunması için bakanlığınız kamulaştırma ya da ihtiyati tedbir için girişimde bulunacak mıdır?

-Kiliselerin satılabiliyor olması Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı değil midir?

-Kilise gibi ibadethanelerin satışının yasaklanması için yasal bir düzenleme çalışmanız var mıdır?

-Türkiye genelinde Mülkiyeti şahıslarda olan kaç adet kilise veya manastır mevcuttur?

“Herkese bir tapu çıkarsa, dinler ve diller şehri demenin anlamı kalmıyor”

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kilisenin şubat ayında internetten satışa çıkarılması hakkında, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine, "Mardin dinlerin, kültürlerin şehridir. UNESCO'ya aday bir şehirdir. Yarın herkes bir tapu çıkarsa, Mardin'e diller, dinler şehri demenin bir anlamı kalmıyor" sözleriyle duruma tepki göstermişti. (ANKA)