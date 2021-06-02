Mardin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, oğlu ve yeğeniyle tarlasına gitmekte olan 42 yaşındaki Diyadin Acar, bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda, Acar’ın 5 yaşındaki oğlu Eser ile 7 yaşındaki yeğeni Nureddin de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, kırsal Alibey mahallesinin Kurudere mezrasında meydana geldi. Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar ile tarlaya giderken, otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. (DHA)