Mardin'de polise ait araca konan bomba düzeneği ile ilgili 4 gözaltı

Mardin Nusaybin ilçesinde polis memurunun arabasının altına bomba yerleştirilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu polis memurunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen Bomba Düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.