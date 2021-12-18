Mardin’de dükkanında silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti

Artuklu ilçesi 1. Cadde’de Suriye uyruklu (35) İbrahim Amşe’ye ait Nan Kuyumculuk dükkanına, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dükkan sahibi İbrahim Amşe ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekipleri kuyumcunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim'in cansız bedeni ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kimliği belirlenemeyen şüphelilerin arandığı öğrenildi. (Fotoğraf: Arşiv)