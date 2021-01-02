Mardin'de bir vatandaş, 10 yılda çöplüğü ormana çevirdi

Mardin'de yaşayan 71 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, 10 yıl uğraşarak, kentin çöplüğünü ormana çevirdi. 10 bin ağacı kendi elleriyle diken Erginoğlu, her sabah ormanına giderek ağaçların bakımını yapıyor.

Mardin'in Savurkapı Mevkii'ndeki alan, 10 yıl öncesine kadar çöplüktü. Resmi çöp depolama alanı olmasa da, tonlarca çöp bu alana atılıyordu. Bugünlerde ise çöplükten eser yok. Bölgeden onlarca çeşit ağacın kokuları yükseliyor. Çöplük alanı 10 yılda içinde 10 bini aşkın ağacın bulunduğu bir ormana dönüştü. Orman, Mardinli Şeyhmus Erginoğlu'nun eseri.

Amerika'nın Sesi'nden Mahmut Bozarslan'ın haberine göre; Erginoğlu, hayatının son 26 yılını doğaya adamış. Küçüklükten başlayan ağaç sevdasını yaşatmaya devam eden Erginoğlu kentin dört yanını ağaçlarla donatmış. Erginoğlu'nun son eseri ise çöplük alanında yaptığı orman olmuş. Her gün sabahın erken saatlerinde ağaçlandırma yaptığı alana gelen Erginoğlu, çevreyi temizliyor, ağaçların bakımını yapıyor. Ağaçlara çocukları gibi bakan Erginoğlu, bütün gününü onlarla geçiriyor.

Ağaçların bir kısmını Orman İşletmesi'nden alan Erginoğlu, meyve ağaçlarının tamamını kendi parasıyla satın almış. Şimdiye kadar tek başına 20 bin ağaç diktiğini söyleyen Erginoğlu, "Çam ağaçlarını Orman İşletmesi verdi, zeytin ve meyve ağaçlarını ben kendi cebimden aldım. 10 yıldır burada ağaç ekiyorum. Yeni yolda 3 bin ağaç, Mardin girişinde mezarlık tarafına bin ağaç ektim. Nusaybin yoluna orman sahasına çok ağaç ektim. 400 kilo meşe palamudu tohumu aldım ve oralara ektim. Bugün de devam ediyorum. 26 yıldır bunu yapıyorum. Şimdiye kadar en az 20 bin ağaç ektim birçok yere. Hala buraya geliyorum, çapalıyorum, dallarını buduyorum, taşlar varsa, taşları topluyorum. Buraya ilaç atıyorum. Yerde hiç yabani ot yok, ilaçlıyorum. Her yıl kendi cebinden bin liraya yakın para harcayıp ilaç alıyorum, buraya atıyorum" diye konuştu.

Doğa ile uğraşmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Erginoğlu, ağaçlara zarar vermemeleri şartıyla, herkesin ağaçlardan meyve toplayabileceğini söyledi. Erginoğlu, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Buraya, ağaçların arasında, geldiğim zaman kendimi genç bir delikanlı gibi hissediyorum. Neşeli oluyorum. Hiçbir hastalığım yok, çam ağaçlarının kokusu çok güzeldir. Buradaki mahalleli benden çok memnun. Ağaç ektim diye beni çok seviyorlar. Kayısı var, zeytin var, incir var. Gelip yiyorlar, ben sesimi çıkarmıyorum. ‘Ağaçları kırmayın, istediğiniz kadar yiyin, helal olsun size' diyorum. Ben ölene kadar buraya geleceğim. Sağlığım yerinde olduğu sürece gelmeye devam edeceğim. Ölüm var, hepimiz öleceğiz. Sağlığım yerinde olduğu sürece buraya gelmeye devam edeceğim. 71 yaşındayım şimdiye kadar hiçbir hastalığım da olmadı. İnşallah devam edeceğim."