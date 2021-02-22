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Mardin'de 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bu sabah 06:00'da başlayan yasağın bitiş tarihi henüz belli değil

22 Şubat 2021 16:10

Mardin Valiliği Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarında PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu sabah 06:00'da başlayan yasağın bitiş tarihi henüz belli değil.

Valilik bölgede üst düzey PKK yöneticilerinin olduğuna dair bir bilgiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin yakalanması ve bölgede PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi için operasyon başlatıldığını; sokağa çıkma yasağının da operasyonlar bitince kaldırılacağını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yerler şöyle:

  • Mazıdağı: Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy mahalleleri ve mezraları
  • Derik: Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe mahalle ve mezraları
  • Kızıltepe: Akçapınar, Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı mahalleleri ve mezraları
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