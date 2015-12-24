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Mardin Dargeçit'te eve ateş açıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

İHA ateşin PKK'lılar tarafından açıldığını söylerken, DİHA ise polisin ateş ettiği bilgisini geçti

24 Aralık 2015 01:14

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yaşayan Kılıç ailesine ait eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. İhlas Haber Ajansı saldırıyı PKK'lıların yaptığını aktarırken, Dicle Haber Ajansı ise polisin bahçeye çıkan aile üyelerine ateş açtığı bilgisini paylaştı.

11 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Saray Mahallesi’nde, 65 yaşındaki Necim Kılıç’a ait eve ateş açıldı.

İHA'nın haberine göre, yaralanan Necim Kılıç, eşi ve iki kızı, Dargeçit Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Necim Kılıç (65) ve kızı Sabahat Kılıç yolda hayatını kaybetti. Necim Kılıç’ın eşi ile diğer kızının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

DİHA ise Necim Kılıç'ın bahçede bulunan lavaboya gittiği esnada öldürüldüğünü, Kılıç’ın ölümü üzerine kapının önüne çıkan diğer aile fertlerine de ateş açıldığını aktardı. 

T24'e konuşan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım da Necim Kılıç ve kızı Sabahat Kılıç'ın polisler tarafından, Akrep adı verilen araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettikleri bilgisini paylaştı.

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