Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İbrahim Akbaba açıklaması

MARDİN, (DHA)- EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Mardin’deki duruşmasına katıldığı sırada kalp krizi geçiren İbrahim Akbaba\'nın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Akbaba\'nın duruşmada rahatsızlandığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS ile Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına katıldığı sırada kalp krizi geçiren İbrahim Akbaba\'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Akbaba hakkındaki suçlamalara ve adli sürece değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

\"PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde Suriye yapılanmasında faaliyet gösteren Gezo kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen şahsın Kızıltepe ilçesinde ikamet eden İbrahim Akbaba ve Abdulhalim kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen şahıslarla irtibatlı olduğu, Gezo isimli şahsın Türkiye Suriye sınır hattında yasa dışı yollardan örgüt mensuplarının sınır geçişi faaliyetlerinde; İbrahim Akbaba ve Abdülhalim isimli şahsın kurye olarak kullanıldığının tespit edilmesi ve İbrahim Akbaba ile Abdülhalim isimli şahıslar hakkında elde edilen bilgiler neticesinde; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli İbrahim Akbaba\'nın 9 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alındığı ve 21 Temmuz 2017 tarihinde mevcut delil durumu dikkate alınarak \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan Mardin Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandığı, şüpheli hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan iddianame düzenlenerek Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde kamu davası açıldı.

SAĞLIK KURULU CEZAEVİNDE KALABİLİR RAPORU VERDİ

​Açıklamada, ayrıca bazı basın yayın organlarında İbrahim Akbaba\'nın duruşma sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü yönündeki haberlerin yanlı ve maksadını aştığı belirtildi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağluk kurulunun Akbaba\'nın cezaevinde cezasının infazına uygun olduğuna dair rapor verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

\"Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin dava kapsamında, tutuklu İbrahim Akbaba\'nın Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutukluluk halinin devam ettiği, Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 3 Ağustos 2018 tarihinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na tutuklu İbrahim Akbaba\'nın cezaevinde kalması yönünde sakınca bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılması istendi. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'nün 3 Ağustos 2018 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nden aldırılan sağlık kurulu raporunda, adı geçenin yapılan heyet muayenesinde, diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, sağ senil katarakt, yürümekte zorluk, sol diz altı ampute, sağ koksartroz, kalp yetmezliği, koroner bypass mevcut olup ceza tehirinin gerekli olmadığı, efor gerektirmeyen durumlarda cezaevinde cezasının infazını çekmesinin uygun olduğuna ve sürekli hastalık niteliğinde olduğuna oy birliği ile karar verildiğinin bildirildiği kaydedildi.\"

\'TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ\'

28 Aralık günü rahatsızlandıktan sonra tahliyesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, \"Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 28 Aralık 2018 tarihli duruşmada sanık İbrahim Akbaba\'nın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS ile duruşmaya alındığı, ancak duruşma sırasında rahatsızlandığı ve cezaevi görevlilerince SEGBİS odasından çıkarıldığı, 28 Aralık 2018 tarihli ara kararı gereğince, sanık İbrahim Akbaba hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda cezaevinde cezasını infazen çekmesinin uygun olduğu yönünde rapor düzenlenmiş ise de rapor içeriğinde belirtilen tanılar, sanığın yaşı ve bu nedenle kaçma şüphesinin olmayışı dikkate alınarak tahliyesine karar verildiği, sanığın duruşma sırasında vefat etmediği, 29 Aralık 2018 tarihinde vefat ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.

