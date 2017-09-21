Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden dilenci operasyonu

MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, halkın duygularını sömürmek suretiyle dilencilik yapanlara geçit vermediklerini dilencilere karşı yapılan çalışmalarda 778 kez yakalama işlemi yapılarak bunlardan 5\'inde yaptırım uygulandığını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kentte çeşitli noktalarda dilencilik yapanlara yönelik yakalama çalışması yapıldı. Halkın duygularını istismar eden dilencilere karşı yapılan çalışmalarda dilencilere karşı 778 kez yakalama işlemi sağlanırken, bunlarda 5\'ine idari yaptırım uygulandı. Dilencilerin yapılan üst aramalarında ise 3 bin 509 lira para çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, dilenciler konusunda hassas bir çalışma içinde olduklarını, bu konuda ekiplerin dilencilere karşı duyarlı olduklarının söyledi. Yaman, şöyle dedi:

\"İlimizde farklı bölgelerde hemşehrilerimizin dini duygularını istismar eden dilenciler ortaya çıkmaktadır. Belediyemiz ise bu konuda ciddiyetle çalışmaktadır. Zabıta ekiplerimiz bu konuda taviz vermemektedir. Çalışmalar neticesinde kısa sürede 778 kez işlem yapıldı. Bu işlemlerden 5\'inde ise idari yaptırım uygulandı. Dilencilerden çıkan 3 bin 509 TL\'ye ise el konuldu. Bu konuda gelen ihbarlara karşı duyarlı olmaya devam edeceğiz.\"



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