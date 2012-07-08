Mardin Belediyesi'nin kadrolu eşeklerine klasik müzikli terapi

Mardin Belediyesi'nin aşırı sıçaklardan bunalan kadrolu 47 eşeği huysuzlaşınca belediyede görevli veterinerler, çözümü klasik müzikte buldu.

Zaman gazetesinin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası aday şehri gösterilen 7 bin yıllık Mardin kentinin temizlik hizmetini kadrolu eşekler yapıyor. Denizden bin 85 rakım yükseklikteki tarihi kentin araç girmez sokaklarını sabahın erken saatlerinde tırmanarak, mahalle sakinlerinin çöplerini toplayan Mardin Belediyesi'nin kadrolu 47 eşeğinin başı kavurucu sıcaklarla dertte.

Yaz mevsimi ile birlikte zaman zaman 44 dereceyi bulan sıcaklarda, eşekler huysuzlaşınca belediyede görevli veterinerler, çözümü klasik müzikte buldu. Eşeklerin uysallaşması için başvurulan yöntemde başarı sağlayan belediye veterinerlerinden Osman Karahan, eşeklere Bach, Mozart, Beethoven müziklerini dinlettirerek streslerini almayı başardıklarını söylüyor.

Aynı yöntemin daha önce süt inekleri üzerinde yapıldığını ve ineklerin klasik müzik dinletilmesi ile süt veriminde artış olduğunu hatırlatan Karahan, "Hırçınlaşan hayvanlarımızı uysallaştırmak ve iş verimini artırmak için müzikli yönteme başvurduk. Klasik müzik dinlettirdiğimiz zaman hayvanlarımız hem yorgunluk ve streslerini atıyor hem de ertesi gün işe dinç bir şekilde başlıyorlar." diye konuşuyor.

Belediyenin Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Müdürü Kadri Toparlı, dar sokak ve dik merdivenler yüzünden mahalle ve sokak aralarına araçların giremediğini kaydediyor. Bu nedenle şehrin temizliğini yapmak için mecburen kadrolu eşekleri kullandıklarını belirten Toparlı, "Bu nedenle çöpçü eşeklere gözümüz gibi bakıyoruz." ifadesini kullanıyor.



