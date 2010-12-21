-MARDAN'IN ELEKTRİĞİ BORÇ YÜZÜNDEN KESİLDİ ANTALYA (A.A) - 21.12.2010 - Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'a ait Antalya Kundu'daki ''Dünyanın üçüncü en lüks oteli olduğu'' iddia edilen Mardan Palace Oteli'nin elektriklerinin, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ), bir süredir tahsil edemediği 3 milyon 735 bin 540 liralık elektrik borcu için Mardan Palace Oteli'ne taksitle ödeme olanağı sağladı ve bu konuda anlaşma yapıldı. Ancak, Mardan Oteli, faizleriyle birlikte 4 milyon 417 bin liraya ulaşan borçla ilgili taahhüdünü yerine getirmeyince, AKEDAŞ ekipleri Mardan Oteli'nin elektriğini kesmek zorunda kaldı. Mardan Palace Oteli Genel Müdürü Cumhur Özen, tüm dünyada bireyin, kurumların hatta devletlerin bile borcu olduğunu belirterek, bugüne kadar AKEDAŞ'a 7,7 milyon lira tutarında elektrik bedeli ödediklerini bildirerek, şunları kaydetti: ''Evet elektrik borcumuz var. Yıl sonu geldiği için hesap kapatmalara gidiliyor. Bunlar doğal işler. Biz büyük bir şirketiz. 1,2 milyar dolar yatırım yapmışız. Ufak tefek borçlarla yıpranacak değiliz. Borcumuzu ödeyeceğiz. Otelimizde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.'' Elektrik borçlarını en kısa zamanda ödeyeceklerini ifade eden Özen, 5 jeneratörle otelin elektrik ihtiyacının karşılandığını ve elektriksiz kalmalarının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi. AKEDAŞ yetkilileri ise Mardan Palace Oteli'nin elektrik kesimiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, ''Hiç bir müşterimizle ilgili bilgi vermeyiz'' dediler. Sharon Stone, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla açılan 180 dönüm alanda kurulu Mardan Palace Oteli'nin 546 odası bulunuyor.