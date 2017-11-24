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Mardan Palace Hotel, sezonu Hint düğünüyle açacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da son dönem icra, hırsızlık, elektrik ve sularının kesildiği haberleriyle gündeme gelen Mardan Palace Hotel, 2018 sezonunu Hint düğünüyle açmaya hazırlanıyor

24 Kasım 2017 18:23

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da son dönem icra, hırsızlık, elektrik ve sularının kesildiği haberleriyle gündeme gelen Mardan Palace Hotel, 2018 sezonunu Hint düğünüyle açmaya hazırlanıyor. Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, \"500 odalık bir Hint düğünü görüşmemiz oldu. Sezona onunla başlayacağız\" dedi.
Antalya\'nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde 2009 yılında 1.4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, Hint düğünü için tadilat yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay başlanması planlanan tadilatın 2.5 ayda tamamlanması planlanıyor.
Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, tadilat için planlama yaptıklarını, henüz belirlenen bir bütçe olmadığını, bazı basın yayın organlarında bahsi geçen 10 milyon dolarlık tadilatın söz konusu olmadığını belirtti. Tadilat bütçesiyle ilgili rakam vermek istemediğini, afaki konuşmanın yanlış anlaşılmalara neden olacağını vurgulayan Şentepe, \"Tadilat planı yapıyoruz. Henüz plan aşamasında. Önümüzdeki 1 ay içerisinde başlanacak. Her zamanki olan şeyler, havuzların, odaların, ahşapların tadilatı yapılacak. 2.5 ay içerisinde tamamlanacak. Şu an için tadilata bir bütçe yarmış değiliz. Sadece bize ne kadara mal olur onu hesaplıyoruz. Ekonomik olarak en uygun şekilde bu tadilatı gerçekleştireceğiz. Öyle ifade edildiği gibi 10 milyon dolarlık bir bütçe yok\" dedi.
500 ODALIK HİNT DÜĞÜNÜ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR
Hint düğünüyle sezona güzel bir giriş yapacaklarını belirten Şentepe, düğün için 500 odalık görüşme yaptıklarını ve imza aşamasına geldiklerini söyledi. 200 civarı personelle çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Genel Müdür Şentepe, “Aşağı yukarı 500 odalık bir anlaşma için görüşüyoruz. Şubat ve nisan arasında bir tarihte gerçekleşecek. Büyük bir düğün. 200 civarı personelimizle birlikte faaliyetimizi sürdürüyoruz\" dedi.
\'Mardan Palace Hotel icraya verildi\' söyleminin doğruları yansıtmadığını da aktaran Selçuk Şentepe, icraya çıkarılan ve bahsi geçen yerin Mardan Stadı ve personel lojmanları olduğunu söyledi.

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