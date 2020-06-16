Marcus Rashford okullara ücretsiz yemek mücadelesinden zaferle ayrıldı

İngiltere'de okullara ücretsiz yemek verilmesi mücadelesinden zaferle ayrılan Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, ülkenin yeni kahramanı oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Rashford'un Başbakan olması gerektiği dile getirildi.

Koronavirüs'ten önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Manchester United’ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, pandemi sürecinde de öne çıkan isimlerden biri oldu.

Çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna çağrıda bulunan İngiliz futbolcunun bu hamlesi yanıt buldu.

Milletvekillerine mektup yazdı

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; milletvekillerine mektup yazan 22 yaşındaki forvet, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasının yaz tatili boyunca devam etmesini sağladı. Hükûmet daha önce yaptığı açıklamada 6 haftalık tatil boyunca yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

120 milyon sterlinlik paket onaylandı

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan sözcüsü, "Başbakan, Koronavirüs salgını nedeniyle, çocukların ve ebeveynlerin yaz boyunca görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını anlıyor" diyerek 120 milyon pound değerindeki yardım pakedinin onaylandığını duyurdu.

İngiliz futbolcu ise kararın ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimize bakın. Bu 2020’nin İngiltere’si!" ifadelerini kullandı.

Rashford’un bu kadar önemli bir konuda sorumluluk alması ise birçok insan tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda İngiliz forvetin Başbakan olması gerektiği savunuldu.