-MARCUS MİLLER İKSV'DE SAHNE ALACAK İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Efsanevi basçı, yapımcı ve müzisyen Marcus Miller, ''Tutu Revisited'' projesiyle, iki gün üst üste Salon İKSV'de sahne alacak. Unutulmaz trompetçi Miles Davis ile müzik hayatına başlayan ve kısa sürede başarıya ulaşan Miller, henüz otuz yaşına gelmeden Davis'in kült albümü ''Tutu''nun yapımcısı olmayı başararak ünlü trompetçinin müzik yaşantısına uzun yıllar yön verdi. Kategorilere sığmayan müzik anlayışı ve eşsiz soundu ile caz tarihinin kilometre taşlarından Miller'in, Salon İKSV'de vereceği konserlerle, Tutu ve Davis yeniden keşfedilecek. 26 Ekimdeki konser, saat 22.00'de başlayacak. Türkiye'de ilk kez denenen sufi rock müziğinin öncüsü Kağan Tayanç, ''Rock Mevlid'' çalışmalarını dinleyicileriyle buluşturacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında bir dizi konser gerçekleştirecek olan Tayanç, Batı müziği ve evrensel manevi yönelişleri içeren sufi sözleri bir araya getirerek oluşturduğu tarzıyla rock, blues ve cazı birleştirecek. Pink Floyd ve Yunus Emre'yi bir potada eritme çabası olarak da görülen Kağan Tayanç, bu akşam saat 20.00'de Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sufi rock eserlerini akustik yorumlarıyla izleyiciye sunacak. -ŞEHİRDE TİYATRO- Altıdan Sonra Tiyatro isimli grubun ödüllü oyunu tiyatroseverler için perdelerini açacak. Daha önce yazdığı oyunlarla da ödüller kazanan oyun yazarı Yiğit Sertdemir'e, ''En iyi yerli oyun yazarı'' ödülünü kazandıran 444 isimli oyunu, Ömer Erzurumlu yönetecek. Gülhan Kadim ve Yiğit Sertdemir'in rol aldığı oyun, bir çağrı merkezinde geçecek. Bir hatırlatma merkezinde biri uzun zamandır çalışan diğeri ise yeni işe başlamış olan iki kişinin gece vardiyasında çağrı sistemindeki aksaklıklar işlerin karışmasına buldukları çözümler, gerilim ve mizahın ustaca kullanımını izleyicilerle buluşturacak. ''444'', 23-26 Ekimde Beyoğlu Kumbaracı50'de sahnelenecek. Can Utku'nun yönettiği ''Düriye Teyze isimli oyun, yarın Beyoğlu Oyuncular Kahvesi'ndeki Cem Safran Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Zeynep Seda Aksoy, Eda Erman, Artun Özsemerciyan, Fatma Yüksel Sendan, Rengin Burhanoğlu, Pelin Doğru, Ufuk Karagöz, İlyas Özçakır ve Oytun Tokuç'un rol aldığı oyun, 1986 yılında Çanakkale'de geçiyor. Dul maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışırken bir yandan da kendinden daha zor durumda olanlara yardım etmeye çabalayan Düriye Teyze'nin İstanbul'da yaşayan yeğeninin ansızın ziyaretiyle değişen hayatının anlatıldığı oyun, yaşlı kadın üzerinden askeri bir ara rejim sonrası hızlı bir değişimle çağa ayak uydurma çabasına giren bir toplumda, geleneksel değerlerle yeni ithal edilmiş zamane değerleri arasında bocalayışı izleyiciye sunacak. Cem Safran Sahnesi'nde bir kez oynanacak oyun, saat 20.30'da perde açacak. -KADIN SANATÇILARIN GÖZÜNDEN ''GÖÇ''- İki kadın sanatçı Dilek Kutzli ve Ece Clarke'nin yer değiştirme ve göç konusunda kişisel meditasyonu olarak algılanabilecek sergi, kültürel kimlik konularında bir beyin fırtınası olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Çeyiz sandıkları, çadır ve mangallarla yola çıkılan göç hikayeleri, bilinmeyene yolculuklar ve mecburi ayrılıklar, bu iki sanatçının gözünden bazen tren istasyonunda bir bavul, bazen de mangal kömürüyle boyanmış tablolar ile farklı bir konseptle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Hikayeleri göç kavramıyla bir şekilde kesişen iki sanatçının ortak sergisi, yarından itibaren 27 Kasım tarihine kadar Beyoğlu Casa Dell'Arte Galeri'de gezilebilecek. Sanatçı Ayla Aksoyoğlu, ''Nü ve Önyargı'' isimli resim sergisi ile sanatseverlerle bir araya gelecek. ''Giysiler olmasa savaşlar da olmazdı'' sözü ile yola çıkan sergi, sanatçının farklı dönemlerde yapmış olduğu nü eserlerinden oluşacak. Nü resmin insan bedeninin görsel şiiri ve her zaman erotik olmak zorunda olmadığını, kendi yaptığı nü resimlerin de erotik olmaktan çok, insanı kendi varlığı içinde, kendi acısıyla, geçmiş-gelecek tüm zamanlardan ve önyargılardan uzak bir şekilde temsil ettiğini belirten Aksoyoğlu, ''Resimlerim, insan bedeni üzerine dikte edilen tüm disiplinlere karşı inatçı ve güçlü bir duruştur. Eserlerimle yüz yüze gelenler, neyi kastettiğimi daha iyi anlayacaklardır'' diyerek meraklılarını sergiye davet etti. Sanatçının çalışmaları, 23 Ekim-10 Kasımda Galeri Artist'te görülebilecek.