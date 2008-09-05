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Kültür-Sanat

Marcos Novak'tan 'Türbülanslı Topolojiler' sergisi

İlk kez Garanti Galeri'de sanatseverlerle Marcos Novak'ın "Türbülanslı Topolojiler" sergisi, 11. Uluslararası Mimarlık Bienali ile eş zamanlı olarak Venedik'te açılacak.

05 Eylül 2008 03:00

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, serginin, Garanti Galeri iş birliğiyle 13 Eylül-16 Kasım tarihleri arasında Bevilacqua La Masa Foundation'da görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, Novak'ın biçimsel bir ilke ve küresel metropolün koşulu olarak "türbülans" kavramını ele aldığı sergide, "karışık katmanların ve kesişen akımların, gizli bağlantıların ve ani ilişkilerin, akış şebekelerinin ve yerinden oynamış tabakaların türbülanslı topolojilerinin görünür ve görünmez yöntemler aracılığıyla incelendiği" kaydedildi.

Serginin, parçacık fiziği ve biyolojiden mantık ve jeolojiye, hem kültür tarafından biçimlendirilen hem de kültürün ağlarında kıstırılıp kalan yaşanmış tarihlere uzanan farklı alanlardan beslendiği bildirildi.

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