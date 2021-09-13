Marco van Basten: Timo Werner'den en az 18 kat daha iyiydim

Hollandalı efsane Marco van Basten katıldığı bir televizyon programında Timo Werner'i eleştirdi.

Chelsea ve Alman Milli Takımı'nın golcüsü Timo Werner, Marco van Basten'den nasibini aldı.

Hollandalı efsane, milli arada ülkesinde bir televizyon kuruluşunda yorumculuk yaparken Werner'i eleştirdi.

Marco van Basten, Timo Werner'in çok etkisiz olduğunu belirterek, "Ondan en az 18 kat daha iyiydim" yorumunu yaptı. Bir başka Hollanda efsanesi Ruud Gullitt de eski takım arkadaşını onaylayarak, "Bunu doğrulayabilirim" dedi.

Timo Werner, 55 milyon euroya transfer olduğu Chelsea'de şu ana dek beklentileri karşılayamadı. 25 yaşındaki golcü sık sık eleştirilere maruz kalırken bugüne dek İngiliz devi formasıyla çıktığı 56 maçta 12 gol kaydetti.

Chelsea sezon başında gol yollarını Romelu Lukaku ile güçlendirmişti.