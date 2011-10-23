Marco Simoncelli hayatını kaybetti

T24 - İtalyan pilot Marco Simoncelli, Moto GP Malezya yarışında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.





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İtalyan haber ajansı ANSA, Moto GP Malezya yarışında meydana gelen kazada, İtalyan pilot Marco Simoncelli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Simoncelli, Alvaro Bautista ile 4.lük mücadelesi verirken motorunun kontrolünü kaybederek yere düştü. Talihsiz yarışçı yerde iken arkadan gelen Colin Edwards ve Valentino Rossi'nin motosikletleri ona çarptı.



Kazanın ardından Simoncelli yerde hareketsiz bir şekilde uzandı ve kaskı da kazanın şiddeti ile başından fırladı.



Ambülans ile tıbbi merkeze götürülen Simoncelli'nin yerel saat ile 4.56'da vefat ettiği açıklandı.



MotoGp'deki 2. sezonunu geçiren Simoncelli bu sezonun yarışlara en çok heyecan katan isimlerinden biriydi.



125cc ve 250cc sınıflarında şampiyon olduktan sonra 2010'da motosiklet yarışlarının zirvesine gelen genç yetenek, Gresini Honda ile yarışıyordu.



Bu sezonun çoğu yarışında podyum mücadelesi vermeyi başaran Simoncelli, Catalunya ve Assen'de pol pozisyonları elde etmişti. Ardından Brno'da kariyerinin ilk MotoGp podyum finişini elde eden Simoncelli Avusturalya'da ise 2. olarak rekorunu biraz daha geliştirmişti.



Talihsiz yarışçı gelecek sezon da Gresini Honda ile devam edecekti.



Bu arada MotoGp Malezya Grand Prix'i bu korkunç kazadan dolayı iptal edildi.



