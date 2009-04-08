Marco: Beraat edeceğime inanıyorum

Antalya’da 2 yıl önce 13 yaşındaki İngiliz kıza cinsel tacizde bulunmakla yargılanan Marco beraat edeceğine inandığını söyledi.



Antalya'da 2 yıl önce 13 yaşındaki İngiliz kızı Charlotte M'ye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Alman genci Marco Weiss, yeni duruşması 10 Nisanda yapılacak davada beraat edeceğine inandığını söyledi.



Stern dergisinin internet sayfasında çıkan habere göre Weiss, delillerin suçlu olmadığını gösterdiğini belirterek, "Beraat edeceğime inanıyorum. Kızın o kadar küçük olduğunu düşünmedim, yoksa hiçbir şekilde ilgi göstermezdim" dedi.



Günlük yaşamında bu olay yüzünden hala sorunları bulunduğunu ifade eden Weiss, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.



"Türk cezaevinde 247 günüm" adlı kitabı yazması nedeniyle eleştirilmesini ve Alman avukatların, bu kitabın mahkemede aleyhine kullanılması nedeniyle geri çekilmesini istemelerini de değerlendiren Weiss, kitapta sadece yaşadıklarını anlattığını, mahkemeye her zaman saygı gösterdiğini, bundan dolayı kitabın davaya olumsuz etki edeceğine inanmadığını söyledi.



Weiss, cuma günü yapılacak duruşmada "bu olayın sonlanmasını ümit ettiğini" kaydetti.



Weiss'in Türk avukatı Ahmet Ersoy ise bu duruşmadan nihai karar çıkmasını beklemediğini, mahkemenin cuma günü yeni delillere bakılmasına ya da savunma konuşmalarının yapılıp yapılmayacağına karar vereceğini ifade etti.



Tıbbi raporun hala hazır olmaması nedeniyle mahkemenin duruşmayı erteleyebileceğini, bu raporun hazırlanabilmesi için İngiliz kızının Türkiye'ye gelmesi gerektiğini belirten Ersoy, savunmaların yapılması kararı verilmesi durumunda da ileriki tarihlerde duruşmaların olacağını kaydetti.



Ersoy, Weiss'in suçsuz olduğunu ve beraatine karar verileceğine inandığını sözlerine ekledi.



İngiliz kızının avukatı Ömer Aycan ise, sonuçta bunun tecavüz olduğunu ve Marco'nun ceza alacağını savundu.

