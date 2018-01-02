Marco Asensio, Eden Hazard'ı üzdü

Real Madrid, Marco Asensio'nun hızla yükselen performansı nedeniyle orta sahaya düşündüğü ve Chelsea ile sözleşme yenilemeyi reddeden Eden Hazard'ın transferinden vazgeçiyor.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'le 37 maça çıkan Asensio, 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Kritik maçlarda kritik gollere imza atan genç yıldız, bu sezon ise çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Nereden nereye?

Asensio, 2015-2016 sezonunun başında 3.5 milyon euro karşılığında Mallorca'dan Real Madrid'e transfer oldu. Transfer olduğu Temmuz ayında Madrid ekibine transfer olurken Ağustos ayında ise Espanyol tarafından kiralandı. Espanyol'da 37 maçta 4 gol atıp, 11 asist yapan İspanyol orta saha, kiralık geçirdiği 1 sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü.

Kiradan geri döndükten sonra Madrid kulübü, Asensio için bir imza töreni düzenledi. Asensio, rüyalarının gerçek olduğunu dile getirerek göz yaşlarına hakim olamadı. Real Madrid'de sergilediği performansın yanı sıra attığı şık gollerle de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öyle ki Real Madrid, Asensio'ya güvenerek Eden Hazard transferinden de vazgeçti.