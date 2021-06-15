Marcelo Saracchi'nin menajeri açıkladı: Türkiye'den 1-2 teklif aldık

Kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'nin Galatasaray defteri kapandı. Oyuncunun menajeri Marcelo Tejera "Türkiye'den 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" dedi.

Galatasaray 'ın Leipzig takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin yeni takımı belli oluyor. Uruguaylı sol bekin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Sarı-kırmızılı takım herhangi bir girişimde bulunmadı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuşan Tejera, "Türkiye'den teklif 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" dedi.

Trabzonspor 'u reddetti!

Habere göre, Saracchi'ye teklif yapan kulübün Trabzonspor olduğu öğrenildi. Uruguaylı sol bek kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istediği için bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.

23 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 1.5 sezonda 43 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.