Marcelo Rebelo de Sousa, tekrar Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi

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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin en üst düzey pozisyonuna bir kez daha seçildi.

Seçimin favorisi olarak görülen merkez-sağ görüşleriyle bilinen Rebelo de Sousa, sandıkların neredeyse tamamı açılırken oyların %60.7'sini aldı. Sosyalist aday Ana Gomes 12.9 ile ikinci sırada yer aldı. Oylarını artırmaya başaran aşırı sağcı 'Yeter Partisi' adayı André Ventura küçük bir farkla üçüncü sırada yer aldı.

Fransız Marine Le Pen ve İtalyan Matteo Salvini gibi aşırı sağcı siyasetçilere yakınlığıyla bilinene Ventura, 2019 yasama seçimlerinde %1.9 oy alarak parlamentoya girmişti. Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ventura %11.9 oy aldı. Aşırı sağcı lider, "İlk defa açıkça sistem karşıtı olduğunu söyleyen bir parti geleneksel sağı neredeyse yarım milyon oy ile salladı" dedi.

Öte yandan Rebelo de Sousa, zafer konuşmasında ilk önceliğinin Koronavirüs ile mücadele olacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılan seçimde katılım %39.49'da kaldı.