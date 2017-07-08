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Spor

Marcelo: Pepe'yle beraber Fabri'ye top getirtmeyiz; bu takımı asla bırakmam

"Bir yere gitmedim; gitmeye de niyetim yok"

08 Temmuz 2017 16:32

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, Pepe transferiyle ilgili yorumda bulundu. Lyon’un ilgisi olduğu bilinen ve ayrılması gündeme gelen 30 yaşındaki stoper, Portekizli yıldız savunmacı ile ilgili, “Pepe ile beraber Fabri’ye top getirtmeyiz. Fabri kariyerinin en rahat, en az gol yediği sezonlarından birini geçirecek” yorumunda bulundu.

Beşiktaş’ın şampiyonluk balosunda Habertürk muhabiri Kartal Yiğit’in sorularını yanıtlayan Marcelo, ayrılacağı yönündeki iddiaları da “Bu takımı asla bırakmam” diyerek net bir dille yalanladı.

30 yaşındaki stoperin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gitmeye niyetim yok"

"Bir yere gitmedim. Gitmeye de niyetim yok. Bu takımı asla bırakmam. Bu sene de yapacağımız çok iş var. Yine şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer gruptan çıkmak istiyoruz"

"Pepe dünya yıldızı"

"Pepe, dünya çapında bir yıldız. Hayran olunacak bir isim. Pepe ile beraber Fabri’ye top bile getirtmeyiz. Fabri kariyerinin en rahat, en az gol yediği sezonlarından birini geçirir. Pepe ile oynamak benim için çok önemli."

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