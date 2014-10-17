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Spor

Marcelo Bielsa'dan eski kulübüne iki milyon dolar bağış

Marsilya Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Arjantin'deki eski kulübü Newell's Old Boy'a, iki milyon dolar bağışladı

17 Ekim 2014 18:04

Fransa Birinci Ligi takımlarından Olympique Marsilya'ya çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa, eski kulübü Newell's Old Boys'a tesis yapması için iki milyon dolar bağış yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Newell’s Old Boy Kulüp yönetimi bunun üzerine Bielsa'ya, "Futbol takımı için yaptıracağımız kamp tesisine senin adını verelim" teklifinde bulundu.  Bielsa, "Gerek yok" diyerek öneriyi reddettiği belirtildi.

1977-80 yılları arasında profesyonel futbol oynayan ve 1990'dan bu yana teknik direktörlük yapan Marcelo Bielsa, her iki kariyerine de Newell's Old Boy'da başlamıştı.

 

 

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