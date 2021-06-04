Marcelo Bielsa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

Fenerbahçe’de teknik direktör için sıcak gündem devam ediyor. Türkiye konusunda henüz net kararını veremeyen Arjantinli tecrübeli teknik adam Marcelo Bielsa ve Portekizli teknik adam Marco Silva, taleplerini Sarı-lacivertli kulübe iletti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

Silva, Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.

Bielsa kimdir?

1955 Arjantin Bielsa teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.

Marco silva kimdir?

1977 Portekiz hoca teknik direktörlük kariyerine 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia'da başladı. Adından Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'da çalıştı. Genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı