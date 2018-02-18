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Spor

Marcel Hirscher'den 2. altın madalya!

Milli Sporcu Serdar Deniz ise yarışmayı 67. sırada tamamladı

18 Şubat 2018 17:39

Milli sporcu Serdar Deniz'in 67. sırada tamamladığı Alp disiplini erkekler dev slalom yarışında, altın madalyayı Avusturyalı Marcel Hirscher elde etti.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler dev slalom yarışını Avusturya'nın dünya ünlü ismi Marcel Hirscher kazandı.

Oyunların 9. gününde gerçekleştirilen Alp disiplini erkekler dev slalom yarışında Hirscher 2:18.04'lük toplam zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

28 yaşındaki Avusturyalı böylece Alp disiplini kombine kategorisinden sonra organizasyondaki ikinci altın madalyasını boynuna taktı.

Norveç'ten Henrik Kristoffersen 2:19.31 ile gümüş madalyaya uzanırken, Fransız Alexis Pinturault ise 2:19.35 ile bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Serdar Deniz ise ilk turda 1:23.45, ikincisinde 1:20.78 olmak üzere toplamda 2:44.23'lük derecesiyle mücadeleyi 67. sırada tamamladı.

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