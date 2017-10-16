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Spor

Marcel Desailly’den Beşiktaş yorumu

‘’Monaco’yu zor bir maç bekliyor’’

16 Ekim 2017 14:45

Şampiyonlar Ligi 3. Haftası'nda temsilcimiz Beşiktaş’ın Monaco’ya konuk olacağı maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Marcel Desailly, ‘’Beşiktaş maçı Monaco için zor geçecek, daha hazır değiller’’ şeklinde konuşarak görüşlerini beIN Sports’a bildirdi.

Kariyerinde Nantes, Marsilya, Milan, Chelsea gibi takımlarda forma giyen 2005 yılında futbolu bırakan Desailly, Monaco’yu zor bir maçın beklediğini vurguladı. ‘’Leonardo Jardim zeki bir menajer. Son şampiyonlar ligi maçında zor anlar yaşadılar ancak performanslarını tersine çevirebilirler. Futbolcuların bireysel olarak takım için hazır olduklarını görebiliyorum. Artık Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak zorunda değiller buna rağmen takımın yeniden Avrupa’da olması gerçekten önemli'' diye konuştu.

Bernardo Silva, Mbappe, Bakayoko ve Benjamin Mendy’nin satılmasıyla Monaco’nun büyük bir gelir elde ettiğini söyleyen emekli futbolcu ‘’bir o kadar da harcadılar ama zamana ihtiyaçları var. Muhtemelen gelecek sezon hazır olacaklar’’ diyerek görüşlerini belirtti. 

‘’Fiziksel olarak kendilerini adamalılar’’

Monaco’nun Porto’ya yenilmesine dikkat çeken Desailly, ''Porto’ya yenilerek yüzlerine ağır bir darbe aldılar. Porto; tempo,fizik ve topu kullanma konusunda Monaco’dan çok daha güçlüydü’’ sözleriyle  Beşiktaş maçında Monaco’nun kendisini fiziksel olarak adaması gerektiğini, iyi disiplinle sahada olmalarının, Beşiktaş maçında yetmeyeceğini söyledi.

 

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