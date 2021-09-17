Marcao geri döndü

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan ve kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao, Avrupa arenasında formasına kavuştu. Brezilyalı stoper, 1 ay sonra sahaya çıkarken, savunmada kusursuza yakın oynadı.

Süper Lig ’in 1. haftasındaki Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile tartışan başarılı stoper, genç oyuncuya yumruk atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



TFF’nin 8 maç men cezası verdiği, Galatasaray Yönetimi’nin de kadro dışı bırakıp, para cezası kestiği Marcao, Avrupa Ligi’nde formasına kavuştu.



Milli arada takımla antrenmanlara başlayan ve Kerem’den özür dileyip, takım arkadaşıyla barışan Brezilyalı stoper, Lazio mücadelesinde savunmada çok kritik müdahalelerde bulundu.

5 maç daha yok

Marcao’nun 11’e geçmesiyle, Nelsson da esas yeri olan sağ stopere geçti. İki savunmacı, oldukça uyumlu bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig’de 5 maç daha oynayamayacak olan Marcao’yu, Avrupa arenasında sahaya sürmeye devam edecek.