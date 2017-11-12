Marc Marquez 4. kez dünya şampiyonu

Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, Valencia Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamladı ve sezonu zirvede kapatarak kariyerindeki 4. Moto GP şampiyonluğunu garantiledi.

Moto GP'de son dönemde adından sıkça söz ettiren Marc Marquez, Dani Pedroso'nun kazandığı Valencia Grand Prix'sinde üçüncü sırayı aldı ve 2017 sezonunu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Son 5 sezondaki 4. şampiyonluğunu ilan eden 24 yaşındaki pilot, böylelikle Giacomo Agostini, Valentino Rossi ve Mick Doohan'ın ardından en fazla şampiyonluk kazanan isimler arasına adını yazdırdı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun son ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Repsol Honda takımından İspanyol Dani Pedrosa, bitiş çizgisini 46.08.125'lik derecesiyle rakiplerinin önünde geçti. Liderin 0.337 saniye gerisinde Monster Yamaha Tech 3 ekibinin Fransız pilotu Johann Zarco, ikinciliği elde etti.

Dovizioso yarış dışı kaldı

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan sürücüler klasmanı lideri Marc Marquez ise takım arkadaşı Pedrosa'nın 10.861 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Şampiyonluk iddiasını Valencia'ya taşıyan Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Dovizioso ise yarış dışı kalmaktan kurtulamadı.

Marquez böylece sürücüler klasmanında en yakın takipçisi Dovizioso'nun 37 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. 24 yaşındaki İspanyol pilot, 2013, 2014 ve 2016'dan sonra 4. şampiyonluğuna ulaştı. Marquez, MotoGP'de 4'er şampiyonluğa sahip Büyük Britanyalı Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood ve ABD'li Eddie Lawson'ı yakaladı. İtalyan Giacomo Agostini 8, bir diğer İtalyan motosikletçi Valentino Rossi 7 ve Avustralyalı Mick Doohan 5 şampiyonlukla Marquez'in önünde bulunuyor.