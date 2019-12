Marc Chagall Pera'da

Tevrat' ve 'La Fontein masalları'

Müzeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Chagall: Yaşam ve Aşk" başlıklı sergi, ziyarete açıldı. Sergide, sanatçının Kudüs İsrail Müzesi'nin zengin koleksiyonundan bir araya getirilen 160 baskı, desen ve resmi görülebilecek.20. yüzyılın öncü sanatçılarından Marc Chagall, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde Türkiye'deki sanatseverlerle ilk defa buluşuyor.1887'de Rusya'da doğan ve 1985 yılında Saint-Paul-de-Vence'da hayata gözlerini kapayan Chagall'a ait 160 yapıt, Kudüs İsrail Müzesi'nin zengin koleksiyonundan biraraya getirilen baskı, desen ve resimlerden oluşuyor.Sergi, Chagall'ın çokyönlü kimliğini ve renkli hayal dünyasını vurgulayan bir seçkiyi sunuyor. Sanatçının yaşamını ve ilk eşi Bella ile aşklarını konu alan özyaşamöyküsel desenlerinin yanı sıra, Kutsal Kitap illüstrasyonları, La Fontaine Masalları ve Gogol'ün Ölü Canlar' ı gibi edebi yapıt resimlemeleri de sergide bir araya geliyor. Yapıtlar arasında Chagall'ın imzasıyla bütünleşmiş Rus folkloru, Yahudi gelenekleri ve sevgililer temaları dikkat çekiyor.Sergiye paralel olarak 5 Aralık 2009, Cumartesi günü de bir sözel etkinlik yapılacak.Pera Müzesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlikte Marc Chagall'ın torunu ve Marc Chagall Komitesi Yardımcı Başkanı Meret Meyer sanatçının sanatı ve yaşamı üzerine bir konferans verecek.Suna ve İnan Kıraç Vakfı (SVİKV) Genel Müdürü M. Özalp Birol, serginin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, 2 yıl önce Kudüs'teki İsrail Müzesi'nde Chagall'i daha az bilinen yönleriyle tanıtacak bir koleksiyon olduğunu öğrendiklerini, bunun üzerine Pera Müzesi'nde bir 'Marc Chagall Sergisi' açmayı düşündüklerini söyledi.Serginin gezici bir sergi olmadığını, Pera Müzesi için özel olarak tasarladığını belirten Birol, projenin aslında, bu yılın Ocak ayı için programlandığını, ancak yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu tarihe kaldığını dile getirdi.Birol, Chagall'in, yenilikçi okulların ve akımların hiçbirine bağlı olmadan, içinde yaşadığı dönemin ve her dönemin havasını soluyarak öncü yapıtlar üretebilen, iyimserliğini ve yaşama sevincini koruyan ve bunu yapıtlarına yansıtan bir sanatçı olduğunu belirtti.Sergi küratörü Meira Perry-Lehmann da Türkiye'deki ilk Marc Chagall sergisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Lehmann, Pera Müzesi'ne uygun bir sergi olduğunu, insani boyutu ve insan yakınlığı bakımından Chagall'in daha az bilinen, daha sıcak, daha kişisel çalışmalarını içerdiğini ifade etti. Sergide, hem renkli hem siyah-beyaz çalışmalar bulunduğunu belirten Lehmann, Chagall'in siyah-beyaz resimde ve renkli olanı siyah beyaza çevirme konusunda usta olduğunu dile getirdi.Sergideki eserlerin İsrail Müzesi'ndeki koleksiyondan alındığını kaydeden Lehmann, eserlerin çoğunun ressamın kendisi tarafından İsrail'e yaptığı ziyaretler sırasında hediye, bazı eserlerin de kızı Ida tarafından verildiğini belirtti.Serginin içeriğiyle ilgili bilgi veren Lehmann, ''Bugün burada son derece insancıl bir ressamla bir aradayız. Nostaljik hisler var, çocukluğuyla ilgili. 'My Life' serisinde bu hisleri ağırlıklı olarak görüyoruz. Yahudi dünyasının hüzünlü öyküsünü, yok edilmiş bir Yahudi dünyasını anlatıyor.Chagall'in duygusal bir adam olduğunu görüyoruz. Seven, eşine büyük bir hayranlıkla bağlı olan bir erkek'' dedi.Lehmann, Chagall'in sadece mutluluktan oluşan bir küre içinde yaşamadığını ifade ederek, Nazi rejimi döneminde resimlerinin Avrupa müzelerinin duvarlarından indirildiğini, o dönem kaçarak ABD'ye yerleştiğini anlatarak, ünlü resssamın bununla ilgili duygularını 1944'de ''Haç'' adlı resmiyle yansıttığını söyledi.Sergi, 24 Ocak 2010 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.