MARBLE, 24'üncü kez kapılarını açtı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, \'Doğal taşı kaynağında deneyimleyin\' sloganıyla 24\'üncü açılan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE), mermere şekil veren dünya devlerini buluşturdu. 13 ülkeden 60\'ın üzerinden yabancı alıcıyı ağırlayacak fuarda ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen 1500 blok sergilendi. Türkiye\'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşlar, büyük ilgi gördü.

İzmir\'le özdeşleşen ve bir dünya markası haline gelen MARBLE\'ın açılışı, önemli isimleri de Gaziemir\'deki Fuarizmir\'de bir araya getirdi. Fuarın açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarizmir\'de sergilenen blok mermer sayısı geçen yıla göre büyük bir artış gösterdi. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen 1500 blok sergilendi.

13 ÜLKEDEN 60 KATILIMCI

Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok mermer ve stantların da yer aldığı fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, bakanlık tarafından MARBLE\'a verilen desteği anlattı, fuarın bu noktalara gelmiş olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Kızartıcı, \"Doğaltaş konusunda dünyada lideriz. Bu fuar dünyada artık türünün en iyilerinden oldu. Birçok sektörde ihracatçıyız ama mermer doğaltaş sektörümüzün kendisini ayrıştırarak geldiği noktadan ötürü sektörü tebrik ediyorum. Doğaltaş sektörümüz için daha yüksek katma değerli, daha yüksek fiyatla, birbirimizle değil de başka ülkelerle kuvvetli rekabet ederek, daha fazla ürün satma amacındayız. Bakanlık olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mermer sektörünü de destekliyoruz. Bakanımızın talimatıyla seçilmiş yurt içi fuarlarımızı destekliyoruz. Ayrıca her sene yaptığımız gibi önemli fuarlara alım heyetlerimiz oluyor\" dedi. Hakan Kızartıcı, Ekonomik Bakanlığı olarak 13 ülkeden 60\'ın üzerinden yabancı alıcıyı fuara getirdiklerini söyledi.

\'SÜREKLİ BÜYÜDÜK\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da mermer fuarının ülke ekonomisine etkisine değinerek, şunları söyledi:

\"Sektöründe ekonomik hesaplamalara göre birinci olduğu varsayılan ama nereden bakarsanız bakın dünyanın ikinci mermer fuarıdır. 24 yıl önce 47 mermerci ile başlayan İzmir Mermer Fuarı\'nın ihracatı o yıl 40 milyon liradır. Geçen yıl ihracatımız 2 milyar 100 milyon lira civarındadır. Fuara katılanların sayısı ile ihracatımız 18 sene at başı gitmiştir. Dünya ülkelerinin kalkınmışlığında çevre bilinci, çevrenin korunması, o ülkelere en az kalkınma kadar nitelik katmaktadır. Üretimde, çevrenin mutlaka göz önünde tutulması, dünyanın geleceği için zorunludur. Bu fuar alanında dört yıldır fuarımızı sürekli büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Fuarlarımızı belediye bütçesinden finanse ediyoruz. Hem ihracatı artırmak hem ülke sektörlerini dünyaya sunmak, alıcı, satıcı ve imalatçıları burada buluşturmak ve kentimizin kalkınmasına, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bu etkinlikleri yapıyoruz.\"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçel ise maden ihracatının yarısını oluşturan doğaltaşın özelinde çok kıymetli olduğunu söyledi. Dinçel, doğaltaşın 40 milyar dolara yakın Türk ekonomisine katkısının olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, fuar alanını gezdi. Fuar, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

KATILIMCI SAYISI ARTTI

Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213\'den 220\'ye yerli firma sayısı 896\'dan 923\'e çıktı. 23. MARBLE\'da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü\'nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü\'nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü\'nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.



FOTOĞRAFLI