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Yaşam

Maratondaki ölümün nedeni belli oldu

Batur, yarıştayken son anlarını sosyal medya hesabından paylaşmış

06 Mart 2017 17:42

Antalya'da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu’nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur’un cenazesi, İstanbul’a götürüldü. Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Batur'un ölüm nedeni kalp krizi.

İstanbul’da bir teknoloji şirketinde koordinatör olarak çalışan Zeynel Murat Batur, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu’nda yarışmak için bir grup arkadaşıyla Antalya’ya geldi. Dün koşulan yarı maratona katılan Zeynel Murat Batur, yarışın bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Zeynel Murat Batur’un cenazesi dün gece yakınları tarafından morgdan alınarak havayoluyla İstanbul’a götürüldü. Batur’un cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Aynı zamanda vücut geliştirme sporuyla da ilgilenen Zeynel Murat Batur’un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.

Batur’un, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’nun otopsi sonrası hazırladığı raporda, Zeynel Murat Batur’un kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği kaydedildi.

 

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