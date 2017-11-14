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Spor

Maratondaki bir fotoğraf 11787 göğüs numaralı kayıtlı Yasemın Özkan Bolu yerine bir erkeğin koştuğunu kanıtlıyor

İstanbul DHA PAZAR günü koşulan ve dünyanın en önemli 22 maratonu arasında gösterilen Vodafone 39

14 Kasım 2017 20:31

İstanbul DHA

PAZAR günü koşulan ve dünyanın en önemli 22 maratonu arasında gösterilen Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda 15 kilometre 35-39 yaş kadınlar kategorisinde üçüncü sırayı elde eden Selma Akgün\'ün ilk iki sırada yer alan sporcuların erkek olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadığına dair DHA\'nın servis ettiği haberin yankıları sürüyor. 

15K\'da yarışmayı genel klasmanda 159\'uncu, Türk kadınlar arasında ise 3\'üncü sırada bitiren Selma Akgün, aslında bu kategoriye katılan Türk kadınlar arasında birinci. Ancak yarışı önünde bitiren 2 erkek atletin kadınlar yerine koştukları belirtiliyor. Fotoğraflarda da bu kanıtlı.

Organizasyon yetkilileri 1579 numaralı sporcu Selma Akgün\'ün 35-39 yaş kategorisinde 3. olduğunu açıklarken, söz konusu haberde bahsedildiği gibi; görüntü kayıtları ve çip kayıtları incelendiğinde hiç bir erkek atlet, bayan atlet yerine koşmamıştır\" açıklaması yaptı. 

Ancak; 11787 göğüs numaralı YASEMIN ÖZKAN BOLU yerine resimde de görüldüğü gibi erkek bir atlet koşuyor. Bu durumda akıllara şu soru geliyor; \"Kadın atlet , organizasyon sorumlularına kimliğini beyan ederek çipini aldıysa, bu çip nasıl oldu da bir erkeğe verildi ? çipin sahibi mi bunu yaptı , bir karışıklık mı var ? Sonuçta yarışı kadın mı, erkek mi tamamladı sistem ona bakmıyor, sistem çipin finiş çizgisine varmasını kayıt ediyor. Maratondaki bu fotoğraf 11787 göğüs numaralı Yasemın Özkan Bolu yerine bir erkeğin koştuğunu kanıtlıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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