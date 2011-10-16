Maratonda renkli sahneler ortaya çıktı

T24 - Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda 8 kilometrelik halk yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Fenerbahçeliler şike soruşturmasını protesto ederken; doğumgünü kutlayan da evlenme teklifi eden de oldu.



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Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda 8 kilometrelik halk yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte Fenerbahçeliler şike soruşturmasını protesto ederken; doğumgünü kutlayan da evlenme teklifi edenler de yer aldı.



Asya kıtasında Altunizade Köprüsü altından başlayıp Avrupa kıtasında Fiyapı İnönü Stadı'nda sona eren 8 kilometrelik parkurda yapılan halk yürüyüşünün startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu birlikte verdiler.



Yağışlı havaya rağmen organizasyona büyük ilgi gösteren onbinlerce vatandaş Asya kıtasından Avrupa kıtasına yürüyerek geçmenin keyfini yaşarlarken, özellikle Boğaziçi Köprüsü üzerinde fotoğraf çektirip, kendileri için önemli bir hatıraya sahip oldular.



AK Parti Beyoğlu Gençlik Kolları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için pankart açarak yürüyüşe katıldı.



Gençlik kolları üyeleri, annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybeden Başbakan Erdoğan için, üzerinde fotoğrafı bulunan ''Bir daha sakın ağlama, yüreğimiz yanıyor, Büyük Usta'' yazılı pankart taşıdı.

Fenerbahçeliler de yürüdü



33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun halk yürüyüşü bölümünde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar da toplu bir şekilde yürüdü.



Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı, üzerinde, ''Farkındayız, yanındayız'' yazısıyla birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın resminin bulunduğu bir pankart açarken, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşte yer aldılar.



Sarı-lacivertli grup, yürüyüşünü Beşiktaş'ta sonlandırarak dağıldı.

Köprüde geniş önlem



Halk Yürüyüşü'nde olası güvenlik sorunlarına karşı özellikle Bağaziçi köprüsü üzerinde geniş önlem alındı.



Katılımcıların köprü kenarlarına yaklaşmasına izin verilmezken, köprünün her iki kenarında birer şerit kapatıldı. Ayrıca, köprü kenarlarında belirli aralıklarla güvenlik amaçlı polisler bekledi.

Topbaş da halkın arasında



Halk Yürüyüşü'ne İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.



Köprü üstünde vatandaşlar, Kadir Topbaş ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Topbaş, köprünün sonuna kadar vatandaşlarla yürüyüşünü sürdürdü.

‘Siluetime dokunma'



Mimar ve Mühendisler Grubu, ''Siluetime dokunma'' sloganıyla Halk Yürüyüşü'ne katıldı.



Grup üyeleri, köprü üstünde yaptığı basın açıklamasında, ''İstanbul'un tarihi siluetine bir hançer gibi saplanan gökdelenlerle ilgili yetkilileri göreve çağıran basın bildirimiz, yazılı ve görsel medyada geniş olarak yer almış, meslektaşlarımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde konunun yoğun olarak tartışılmasına vesile olmuştur'' denildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'un siluetini korumaya yönelik bir plan hazırlanması kararını meclisten geçirdiği kaydedilen açıklamada, ''Alınan kararı İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunun korunması adına olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak alınan karar metninde fiili durumla ilgili bir açıklamanın olmaması, Zeytinburnu'nun İstanbul'un siluetine giren gökdelenlerin yükselmesine müsaade mi edilecek sorusunu gündeme getirmektedir. Fiili durumun kabulü, kalbine hançer saplanmış bir İstanbul'un kabulü anlamına gelmektedir. İstanbul'un tarihi siluetine tecavüz eden bu gökdelenlerin, siluete etki etmeyecek kota indirilmesi, İstanbul'un hakkının teslim edilmesi adına tek çözümdür'' ifadelerine yer verildi.

Şemsiye ve yağmurluk satışı



Halk Yürüyüşü sırasında sağanak yağmur katılımcıların ıslanmasına neden olurken, köprü üstünde yağmurluk ve şemsiye satan işportacılara büyük ilgi vardı.



Katılımcılar, ıslanmamak için yağmurluk ve şemsiye satın alırken, bazı katılımcılar da yağmura aldırmadan yürüyüşlerini tamamladı.

Renkli görüntüler



Organizasyonun halk yürüyüşü bölümü, alışıla geldiği şekilde yine renkli görüntülere sahne oldu.



Daha önce köprü üzerinde kitap okumak, çay demlemek, mangal yakmak gibi sosyal mesaj verme amacıyla yapılan eylemlere bu yıl müsamaha gösterilmeyeceği açıklanmasına karşın, 5 kişilik bir sporcu grubu, rugby oynayarak köprüyü geçtiler.



Ayrıca, bir bayan vatandaşın doğum günü kutlaması da Boğaziçi Köprüsü üzerinde yapılırken, kesilen pasta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a da ikram edildi.



Yürüşüte bir kişi de kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.



Öte yandan, yürüyüş esnasında bazı vatandaşların ilginç kıyafetler giymesi de dikkati çekti.



