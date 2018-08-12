Maratonda madalya çıkmadı

Ercan ATA - BERLİN, (DHA)

Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın maraton mücadelesinde Türkiye\'den 8 sporcu yarışırken, 6 atlet finişe ulaşabildi. Ay-yıldızlılar, takım sıralamasında erkeklerde 11\'inci, kadınlarda ise 10\'uncu oldu.

Almanya\'nın başkenti Berlin\'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın kapanış gününde ilk madalyalar maratonda sahibini buldu. 21 derece sıcaklıkta koşulan maratonda kadınlar ve erkekler bir saat arayla start aldılar. Kadınlar yarışında Türkiye\'yi temsil eden 3 atlet Tubay Erdal, Elif Dağdelen ve Ümmü Kiraz yarışı tamamlayıp takım sıralamasında Türkiye\'yi sıralamaya taşırken, erkeklerde 5 Türk atletin ikisi finişe gelemedi. Ancak Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese ve Üzeyir Söylemez\'in finişleriyle erkekler takımda da Türkiye sıralamaya girdi.

Erkekler yarışında Yavuz Ağralı, yarı maratonu 42\'nci sırada geçtikten sonra ivme kazandı ve sona doğru atak yaparak 23\'üncülüğe kadar çıktı. Balkan maraton şampiyonu unvanlı Ağralı, 2:18:46\'lık derecesiyle finişe 23\'üncü sırada gelerek Türkiye\'nin yarıştaki en iyi sonucunu aldı.

Yarışın başlarında ön grupta giden Mert Girmalegese ikinci yarıda düşüş yaşarken, finişe de 2:19:58 ile geldi. Mert\'in 37\'nci olduğu yarışta ilk kez bir şampiyona maratonu koşan Üzeyir Söylemez de 2:27:24 ile 53\'üncü sırayı aldı. Muzaffer Bayram ve Ömer Alkanoğlu ise finişe ulaşamadılar.

Kadınlar yarışında Tubay Erdal 2:43:10 ile 35\'inci, Ümmü Kiraz 2:45:28 ile 37\'nci, Elif Dağdelen ise 2:50:59 ile 44\'üncü olabildi. Türkiye, kadınlar maraton takım sıralamasında 8:19:35\'lik toplam zamanıyla 10\'uncu sırayı elde etti.



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