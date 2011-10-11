Maraton sonrası doğum





T24- ABD’nin Chicago kentinde hamile bir kadın, 42 kilometrelik maratonu bitirdikten birkaç saat sonra sağlıklı bir kız çocuğu doğurdu.







Hürriyet'in haberine göre, 39 haftalık hamile Amber Miller önceki gün Chicago Maratonu’nu 6 saat 25 dakikada tamamladıktan hemen sonra kasılmalar başlayınca hastaneye kaldırıldı.





3,5 kg ağırlığında doğan bebeğe June adını koyan Miller pazar gününün “hayatının en uzun günü” olduğunu söyledi.





Miller’in maratona doktorunun izniyle katıldığı bildirildi. Öte yandan aynı maratona katılan ve fenalaşarak düşen itfaiyeci William Caviness’in ise hayatını kaybettiği bildirildi.

