Maraş'ta çocuklar ailelerine kavuştu, yuva kapatıldı

Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Koruyucu Aile projesi kapsamında yuvada kalan 62 çocuğun ailelere verilmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren çocuk yuvasını kapattıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta yuvada kalan 62 çocuğun "Koruyucu Aile" projesi kapsamında ailelere verildiğini belirten Kocatepe, "Artık her birinin başını sıvazlayacak bir anne babası var. Her biri anne, baba şefkatine kavuştu. Akşam evine gittiğinde bir odası var. Kendi yatağı var" diye konuştu.

Yuvada çocuk kalmadığı için kapatıldığını ifade eden Kocatepe, şöyle konuştu:

"Gururla ifade etmek istiyorum ki çocuk yuvasını kapattık. Bu kapatma işleminden mutluluk duyuyoruz. 'Keşke hep böyle kapatsak' diye düşünüyoruz. Burayı kadın sığınma evi ve yetiştirme yurtları için ön kabul merkezi yapıyoruz. Buraya gelen kadın ve çocuklar rehabilitasyon sürecinden sonra evlerine veya diğer kurumlara gidecekler."

Kocatepe, koruyucu ailelerin yaptığı başvuruların 3’te birini karşılayabildiklerini ifade ederken, halen koruyucu aile olmak için sırada bekleyenler bulunduğunu kaydetti.