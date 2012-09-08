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Yaşam

Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Hafif şiddetteki depremin, Kahramanmaraş merkez ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi

08 Eylül 2012 16:55

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 13.01'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Osmandede köyü olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

Hafif şiddetteki depremin, Kahramanmaraş merkez ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Sarıkaya, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın oluşmadığını, köyde araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

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