Maraş olaylarının yıl dönümünde 'Kardeşlik bildirisi' imzalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- MARAŞ olaylarının yıldönümünde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, \'Kardeşlik Bildirisi\'ne imza attı. Bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, \"Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir\" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Sekreteri Alicem Gencer, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Harun Çetin, Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen, KMTSO\'da bir araya gelip kardeşlik bildirisini imzaladı.

\'KARANLIK ODAKLARCA TEZGAHLANDI\'

Bildiriyi okuyan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş’ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi’si ve Sünni’si ile tüm Maraşlıların beraberce oluşturduğunu söyledi. Fransızları topraklarından kovarak Anadolu’ya ve dünyaya örnek olan kahramanlığı Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü, Türkmen’i, Çerkez’i el ve gönül birliği ile ortaya koyduğunu ifade eden Zabun, \"Maraş’ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş Olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgâhlanmıştır\" diye konuştu.

\'HİÇBİR MARAŞLI TASVİP ETMİYOR\'

Vesayet odaklarının Maraş olaylarını kendi saltanatlarına basamak yaptığını belirten Zabun, konuşmasına şöyle devam etti:

\"1978 olaylarının mağdurları; Alevi’dir, Sünni’dir, Kürt’tür, Türk’tür. Bütün Maraş’tır. Türkiye demokrasisidir. Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş Olayları\'nın istismarını hiçbir Maraşlı Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş’ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. insanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız. Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz.\"

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