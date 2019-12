Maraş katliamında ölenler 30. yılında anıldı

Maraş 30 yıl sonra anılıyor

Kahramanmaraş'ta ilk kez düzenlenen etkinlikte, Maraş Olayları'nın 30'uncu yıldönümü anıldı. Törende konuşan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Tekin Özdil, son günlerde yaşanan cami yakma olaylarının, toplumu kutuplaştırmak için yapıldığına dikkat çekerek, ``Dönem dönem Türkiye'de geçmişteki `Maraş Olayları'nda olduğu gibi kıvılcım etkisi yaratılmıştır. Bu konuda herkesi uyanık olmaya ve emniyet birimlerini de inanç mekanlarını korumaya davet ediyorum'' dedi.Kahramanmaraş olaylarının 30'uncu yıldönümü nedeniyle Pazarcık İlçesi'ne bağlı Narlı Beldesi Cem Evi'nde anma programı düzenlendi. 1978 yılının 19-26 Aralık tarihleri arasında meydana gelen, farklı açıklamalarda 105 ile 111 kişinin öldüğü toplumsal olaylarla ilgili olarak, Kahramanmaraş'ta ilk kez bir anma programı düzenlendi. `Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Unutmak İhanettir!' sloganıyla düzenlenen anma programı, Kahramanmaraş olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Tekin Özdil törende yaptığı konuşmada, amaçlarının kin ve nefret duygularını ön plana çıkartmak değil, sevgiyi yeşerterek, geçmişte yaşanan olayların tekrar yaşanmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Özdil, ``30 yıl sonra Maraş topraklarında, Maraş'ta yaşanan bir katliamı bir daha yaşamamak, bu toprakların kendi geçmişiyle yüzleşmesini sağlamak, toplumsal hafızanın diri tutulması ile kin ve nefret duyguları yerine sevgiyi ön plana çıkartabilmek için bir mum yakmaya, sevgiyi yeşertmekle ilgili bir çalışmaya başlıyoruz.''Alevilerin Anadolu topraklarının aydınlık yüzü olduğunu savunan Özdil, buna karşın yüzyıllardır katliamlara uğradıklarını öne sürdü. Osmanlı Devleti'nde de Alevilere karşın bir katliamlar silsilesi bulunduğunu iddia eden Özdil, padişah fermanları ve şeyhülislam fetvaları ile Alevilerin katledildiğini savundu.Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Elazığ'da yaşananları Türkiye'de yaşayan her insanın bir kez daha düşünmesini isteyen Özdil şöyle konuştu: ``Katliamlarla devletin büyümeyeceğini herkesin bilmesi gerekmektedir. Bu noktada herkesin aklını başına alması gerekiyor. Aleviler, elbette kendilerine yapılan saldırılara karşı sessiz kalmamalı, ancak kin duyguları beslememelidirler. Artık örgütlü bir toplumuz. Dernekler vakıflarla modern örgütlenmenin içerisine girilen bir toplumuz. Bundan sonra yanağımızın birine vurulduğunda ikinci yanağımızı çevirmeyeceğiz. Bu kavga yapacağımız anlamına gelmemeli. Ama bundan sonra demokratik haklarımızı, yaşamın her kuralında sonuna kadar kullanacağız. Ve bir daha bu tür acıların bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz.''Narlı Belde Belediye Başkanı Metin Ergücen'in de hazır bulunduğu anma programına, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Mersin, Adana, İskenderun, Osmaniye, Kayseri ve Adıyaman'dan da çok sayıda Alevi katıldı.Etkinlik öncesi gazetecilerin cami yakmalar konusundaki sorularını yanıtlayan Özdil, bu tür ibadet mekanlarına zarar verilmesinde amacın toplumu kutuplaştırmak olduğunu belirterek, buna alet olunmamasını istedi.Bazı aydınların Ermeni soykırımı nedeniyle başlattıkları imza kampanyasını da değerlendiren Özdil, bu konu hakkında her iki tarafın tarihçilerinin, sadece Türklerin Ermenilerin değil, hiçbir insanın vicdanını rahatlatacak belgeler ortaya koymadığını savundu.