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Spor

Maranello bu sabah SF1000'in motor sesiyle uyandı; Leclerc, Ferrari'nin yeni F1 arabasını İtalya sokaklarında kullandı

18 Haziran 2020 12:42

T24 Dış Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle planlanan tarihte start veremeyen Formula 1'de beş kırmızı ışığın sönmesine kısa süre kala, dünyanın en büyük motor sporu şampiyonası için de heyecan yükseliyor. Ferrari, yeni aracınının motorunu bugün uzun bir aradam sonra ikinci pilotu için ateşledi.

Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni Ferrari 1 aracını İtalya'nın Maranello sokaklarında sürdü. SF1000, alışılmışın dışında test pistine bir TIR'ın içinde değil, onu sezon boyunca kullanacak pilotun kontrolünde gitti.

Adı Ferrari ile özdeşleşmiş Maranello kentinin sokaklarını ironik F1 motor sesiyle inletmesinin bazı vatandaşları uyandırmış olabileceğini ifade eden Leclerc, "Normalde sabahları erken kalkmayı sevmem, ama bugün muhteşem bir gerekçem vardı" diye konuştu.

"Böyle özel bir rotada tekrar kokpitin içinde olmak iyi hissettirdi; evimde gibiydim" diyen Monakolu pilot, "Bu geri dönmeye hazırız mesajı vermenin eğlenceli bir yoluydu gibi geldi" diye konuştu.

Leclerc, Enzo Ferrari fabrikasının kapılarından yola çıkarak F1 efsanesi Fiorano'nun adını taşıyan piste gitti. 

Yeni Formula 1 sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da start verecek.

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