MARAL MÜZİK VE DANS TOPLULUĞU 80 YILLIK TOPLULUKLA SAHNE ALACAK

Haber: Murat DELİKLİTAŞ- Kamera: Özgür EREN-İSTANBUL DHA

Anadolu ve Ermeni Halk Danslarını, çok sesli orkestrayla bir araya getiren Maral Müzik ve Dans Topluluğu, Ermenistan\'ın köklü grubu, Tatul Altunyan Müzik ve Dans Grubuyla birlikte gösteri yapacak. Gösteride Tatul Altunyan Müzik ve Dans Grubunun 80\'inci kuruluş yılı da kutlanacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Garbis Çapkan\'ın üstlendiği Maral Müzik ve Dans Topluluğu, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde 11 Mart\'ta gerçekleşecek gösteri hazırlıklarını sürdürüyor. Gösteriye Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğini de alan grup üyeleri, 80\'inci kuruluş yılını 63 kişilik kadrosuyla Türkiye\'de kutlayacak olan Tatul Altunyan Müzik ve Dans Grubuyla aynı sahneyi paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan, dansın barış, kardeşlik ve dostluk duygusu veren büyüsünde bir zeytin dalı da kendilerinin uzatmak istediklerini söyledi. Gruplarının amatör ruhlu olduğunu belirten Çapkan, şunları söyledi:

\"1980 yılında rahmetli arkadaşımız Benon Kuzubaş tarafından kurulmuş amatör bir topluluk.Şu an bünyesinde 180 dansçıyla 38 yıldır varlığını sürdürüyor. Maral sayısız gösteriler yaptı. Cumartesi, pazar çalışıyoruz. Şu an gösteri zamanı provalar katlandı tabii. Maral, altyapıdan yetiştirerek büyüyen bir grup. Dışarıdan büyük gruba dansçı alamıyoruz çünkü dönem dönem uyum sıkıntısı yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz dansçıları üst gruba alıyoruz. 2000 yılında gruba gelen dansçılar çatıyı oluşturuyor. Festivallere katılıyoruz, değişik ülkelerde gösteriler yaptık. Son projemizde Ermenistan Tatul Altunyan Müzik ve Dans Topluluğu geliyor. Bir ilk aslında, 80 yıllık bir kuruluş, ilk defa geliyor. Maral Müzik ve Dans Topluluğu ile birlikte sahne alacak. Gösterimiz, İstanbul Kongre Merkezi\'nde 11 Mart\'ta saat 20.00\'da. Güzel bir gösteri olacak, diye bekliyoruz. Bütün sanatseverleri gösterimize bekliyoruz\" dedi.

Dansçılardan Patrisya Ökke ise \"Çok heyecanlıyım. 12 senedir bu gruptayım. Şimdiye kadar birçok gösteriye çıktım. Ama hepsi ayrı bir heyecan. Burada dans etmek, o sahneye çıkmak. Çok farklı duygular, gerçekten anlatacak kelime bulamıyorum. Gösteri için son bir haftamız, çok heyecanlıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Maral dans topluluğundakilerden genel görüntü

-Maral dans topluluğundaki yakın detaylar

-Maral dans topluluğunun dans etmesi görseller

-Röportajlar

