Maradona'ya 'orta parmak' cezası: Dünya Kupası maçlarını tribünden izleyemeyecek

FIFA 2018 Dünya Kupası’nda maçları izlerken yaptıklarıyla konuşulan eski Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, takımının Fransa tarafından elenmesinin ardından bir darbe daha yedi. Maradona’ya Nijerya maçında taraftarlara gösterdiği orta parmak yüzünden maçları tribünden izlememe cezası getirildi.

Sputnik'in haberine göre Zaman zaman ülkesinin maçlarını izlerken yerinde duramayışı nedeniyle zaman zaman da stadyumda puro içmek gibi kural dışı hareketleriyle adından söz ettiren Maradona hakkında çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

'Orta parmak' cezası

Dikkatleri Maradona’nın üzerine toplayan bir başka konu da Arjantin’in 2-1 galibiyet elde ettiği salı günü gerçekleşen Nijerya maçında, karşı takım taraftarına orta parmak göstermesiydi.

Maradona’ya FIFA’dan ceza geldi. Maradona’nın stadyumdan maç izlemesi yasaklandı.

FIFA Dünya Kupası Denetleme Kurulu Başkanı Colin Smith, gazetecilere yaptığı açıklamada "Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Maradona saygılı olmalı. Tüm futbolcuların, eski futbolcuların, çalışanların, taraftarların, herkesin saygılı davranmasını bekliyoruz" dedi.