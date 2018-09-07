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Spor

Maradona'nın yeni durağı Meksika

Meksika temsilcisi Dorados sezona kötü başlamıştı

07 Eylül 2018 18:10

Meksika İkinci Lig takımlarından Dorados, teknik direktörlüğe Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'yı getirdi.

Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, 57 yaşındaki Maradona için sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı ve kısa bir görüntü paylaştı.

Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarını ayırmıştı.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.

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