Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Maradona, Arjantin formalı ve elinde Dünya Kupası bulunan yaklaşık 3,5 metrelik heykelinin Kalküta şehrinde gerçekleştirilen açılışına katıldı.

Maradona, açılışta yaptığı açıklamada, Kalküta'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Futbol tanrısı değilim, sadece bir futbolcuydum. Burada heykelimin dikilmesi harika bir duygu" ifadesini kullandı.

Futbolculuğu döneminde Napoli formasıyla özdeşleşen ve Arjantin Milli Takımı ile 1986'da Dünya Kupası kazanan 57 yaşındaki eski oyuncu, teknik direktörlük kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah ekibinde sürdürüyor.