Maradona'dan Napoli başkanına: Para için karısını bile satar!

Napoli'nin ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis hakkında; "O para için karısını bile satar" ifadelerini kullandı.

Maradona, Gonzalo Higuain'in 94.7 milyon Euro'ya Juventus'a transferini değerlendirdi.

goal.com'un AS gazetesinde alıntıladığı habere göre Maradona, bu transferle ilgili olarak "Higuain harika bir sezon geçirip 36 gol atmıştı. Ama Di Laurentiis karısını bile satar. Juventus'un bir forvete ihtiyacı olduğunu gördü ve bu fırsatı değerlendirdi.



Ama artık zaman değişti. Eskiden giydiğimiz formaya daha sadıktık. Artık para daha önemli." ifadelerini kullandı.

"Napoli-Real Madrid maçı keşke bugün oynansa"

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin Real Madrid ile eşleşmiş olmasını da değerlendiren Maradona, "Keşke o maç bugün oynansa. Çünkü Ronaldo şu an formda değil ve Napoli iyi durumda. Real Madrid ile eşleştikleri için şanssızlar. Zorlu bir eşleşme oldu." şeklinde konuştu.